Рамочное соглашение оформили Грузия и МАГАТЭ

В Грузии сообщили о подписании рамочного соглашения с МАГАТЭ. Срок предыдущего истек в конце 2025 года.
Грузия подписала рамочное соглашение с МАГАТЭ. Об этом сказано в сообщении, распространенном 25 февраля Минсельхоз республики.
"Реализация рамочной программы обеспечит поддержку и непрерывность таких приоритетных направлений, как ядерная и радиационная безопасность и защищенность, здравоохранение и питание, продовольствие и сельское хозяйство, вода и окружающая среда, энергетика и промышленность"
– начальник Агентства ядерной и радиационной безопасности Нино Утиашвили
Она отметила, что развитие данных сфер необходимо для благосостояния населения и долгосрочного экономического развития республики.
Первоначальное соглашение между Грузией и МАГАТЭ было заключено в конце 2020 года на период 2020-2025 годов.