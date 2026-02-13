Вестник Кавказа

Рамочное соглашение оформили Грузия и МАГАТЭ

Вид на Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В Грузии сообщили о подписании рамочного соглашения с МАГАТЭ. Срок предыдущего истек в конце 2025 года.

Грузия подписала рамочное соглашение с МАГАТЭ. Об этом сказано в сообщении, распространенном 25 февраля Минсельхоз республики.

"Реализация рамочной программы обеспечит поддержку и непрерывность таких приоритетных направлений, как ядерная и радиационная безопасность и защищенность, здравоохранение и питание, продовольствие и сельское хозяйство, вода и окружающая среда, энергетика и промышленность"

– начальник Агентства ядерной и радиационной безопасности Нино Утиашвили

Она отметила, что развитие данных сфер необходимо для благосостояния населения и долгосрочного экономического развития республики.

Первоначальное соглашение между Грузией и МАГАТЭ было заключено в конце 2020 года на период 2020-2025 годов.

