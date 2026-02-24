Вестник Кавказа

Британский посол вызван в МИД Грузии

Здание МИД Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Посол Великобритании в Грузии Гарет Уорд завтра должен будет прийти в МИД Грузии – вызов связан с санкциями против грузинских СМИ.

Глава посольства Великобритании в Грузии Гарет Уорд в четверг придет в МИД страны, рассказала глава грузинского внешнеполитического ведомства Мака Бочоришвили.

"У нас была коммуникация с британской стороной. Завтра я жду, что британский посол придет в министерство иностранных дел"

– Мака Бочоришвили

По словам министра, Тбилиси попросит британского дипломата разъяснить, на основании чего были приняты недавние санкции против грузинских СМИ.

Напомним, ранее Лондон сообщил о санкциях против грузинских телеканалов "Имеди" и "ПосТВ".

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
730 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.