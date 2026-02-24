Британский посол вызван в МИД Грузии

Посол Великобритании в Грузии Гарет Уорд завтра должен будет прийти в МИД Грузии – вызов связан с санкциями против грузинских СМИ.
Глава посольства Великобритании в Грузии Гарет Уорд в четверг придет в МИД страны, рассказала глава грузинского внешнеполитического ведомства Мака Бочоришвили.
"У нас была коммуникация с британской стороной. Завтра я жду, что британский посол придет в министерство иностранных дел"
– Мака Бочоришвили
По словам министра, Тбилиси попросит британского дипломата разъяснить, на основании чего были приняты недавние санкции против грузинских СМИ.
Напомним, ранее Лондон сообщил о санкциях против грузинских телеканалов "Имеди" и "ПосТВ".