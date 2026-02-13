Музей космонавтики откроют весной в СКФУ

Весной 2026 года в Северо-Кавказском федеральном университете начнет работу Музей космонавтики. Приложить руку к формированию экспонатов будущего музея может каждый житель региона.

В СКФУ готовятся к открытию Музея космонавтики. Он распахнет свои двери для посетителей весной 2026 года. В пресс-службе университета уточнили, что музей станет не только выставочным пространством, но и образовательной площадкой: здесь планируют проводить занятия для юных любителей астрофизики и всех интересующихся космосом.

В пресс-службе СКФУ пояснили, что музей будет состоять из двух залов и лектория. Занятия там смогут посещать любители астрофизики всех возрастов. Экспозицию разделят на четыре тематические части: общие сведения о Вселенной, история космонавтики, космонавты и обсерватории России.

Соавторами музея приглашают стать всех жителей края. Как пояснили в пресс-службе СКФУ, университет с благодарностью примет любые предметы, связанные с космосом: от открыток, марок и календарей с портретами космонавтов до тематических фотографий, книг и даже елочных игрушек в виде ракет или планет.

"Космос — это не только тысячелетняя мечта человечества, это еще великий подвиг российских ученых и гордость за нашу Родину, за героев, которые живут среди нас"

— и.о. ректора СКФУ Татьяна Шебзухова