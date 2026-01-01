СКФУ принял дни арабской культуры

Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) впервые принял в своих стенах фестиваль "Дни арабской культуры", гостями которого стали студенты вуза и других университетов, сообщила исполняющая обязанности ректора вуза Татьяна Шебзухова.
"Впервые в нашем университете прошли Дни арабской культуры - фестиваль, который познакомил студентов с культурой и традициями Востока. Студенты изучали историю, обычаи, особенности языка арабских стран, дегустировали блюда марокканской, ливанской, иракской и сирийской кухонь"
- Татьяна Шебзухова
Сейчас в университете учатся около 300 студентов из арабских стран – они и организовали во время фестиваля мастер-классы, на которых научили сокурсников и гостей завязывать на голову платок куфию, показали, как правильно носить арабские одежды дишдады, а желающие научились рисованию хной – мехенди, передает ТАСС.
Настоящим открытием для гостей фестиваля стала традиция заваривать настоящий арабский кофе и этикет, который принят на Востоке во время кофейной церемонии, рассказала Татьяна Шебзухова.
Напомним, сейчас в СКФУ учатся студенты из почти всех регионов России и 50 стран мира, в стенах учебного заведения обучаются студенты около 100 национальностей.