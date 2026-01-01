СКФУ принял дни арабской культуры

Студенты крупнейшего вуза Северо-Кавказского федерального округа познакомились с культурой арабских стран – их для сокурсников организовали коллеги из Марокко, Ливана, Ирака и Сирии.

Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) впервые принял в своих стенах фестиваль "Дни арабской культуры", гостями которого стали студенты вуза и других университетов, сообщила исполняющая обязанности ректора вуза Татьяна Шебзухова.

"Впервые в нашем университете прошли Дни арабской культуры - фестиваль, который познакомил студентов с культурой и традициями Востока. Студенты изучали историю, обычаи, особенности языка арабских стран, дегустировали блюда марокканской, ливанской, иракской и сирийской кухонь"

- Татьяна Шебзухова

Сейчас в университете учатся около 300 студентов из арабских стран – они и организовали во время фестиваля мастер-классы, на которых научили сокурсников и гостей завязывать на голову платок куфию, показали, как правильно носить арабские одежды дишдады, а желающие научились рисованию хной – мехенди, передает ТАСС.

Настоящим открытием для гостей фестиваля стала традиция заваривать настоящий арабский кофе и этикет, который принят на Востоке во время кофейной церемонии, рассказала Татьяна Шебзухова.

Напомним, сейчас в СКФУ учатся студенты из почти всех регионов России и 50 стран мира, в стенах учебного заведения обучаются студенты около 100 национальностей.