В Грузии поддержали улучшение отношений между Азербайджаном и Арменией

Здание парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Вице-спикер Грузии отметил важность улучшения отношений между Азербайджаном и Арменией. Он отметил, что Тбилиси рад этому событию.

Грузия рада улучшению отношений между Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщил Гия Вольский, первый вице-спикер грузинского парламента.

Он отметил, что с появлением Зангезурского коридора Грузия не исчезнет с географических карт.

"Значение Грузии во взаимосвязях между Азией и Европой незаменимо. Если кто-то считает, что Зангезурский коридор заменит другие коридоры, то эти люди либо не осведомлены, либо сознательно говорят неправду"

– Гия Вольский

Напомним, на прошлой неделе глава Минэкономики Армении Гевор Папоян рассказал, что власти республики рассчитывают на открытие прямого железнодорожного сообщения с Азербайджаном по маршруту TRIPP через пару лет.

