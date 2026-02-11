В Грузии поддержали улучшение отношений между Азербайджаном и Арменией

Вице-спикер Грузии отметил важность улучшения отношений между Азербайджаном и Арменией. Он отметил, что Тбилиси рад этому событию.
Грузия рада улучшению отношений между Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщил Гия Вольский, первый вице-спикер грузинского парламента.
Он отметил, что с появлением Зангезурского коридора Грузия не исчезнет с географических карт.
"Значение Грузии во взаимосвязях между Азией и Европой незаменимо. Если кто-то считает, что Зангезурский коридор заменит другие коридоры, то эти люди либо не осведомлены, либо сознательно говорят неправду"
– Гия Вольский
Напомним, на прошлой неделе глава Минэкономики Армении Гевор Папоян рассказал, что власти республики рассчитывают на открытие прямого железнодорожного сообщения с Азербайджаном по маршруту TRIPP через пару лет.