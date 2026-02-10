Иран не планирует обсуждать с США ракетную программу – Али Шамхани

Власти Ирана не намерены обсуждать с США ракетную программу, у переговорщиков Тегерана нет таких полномочий, заявил старший советник Али Хаменеи.

Старший советник верховного лидера ИРИ Али Хаменеи Али Шамхани заявил, что иранские переговорщики не планируют обсуждать вопросы, связанные с ракетной программой страны на грядущих переговорах с США.

По словам Шамхани, США должны вести серьезные переговоры, а не угрожать военной операцией. По словам Шамхани, если Вашингтон начнет боевые действия, пострадает не только регион, но и весь мир, так как будет затронута мировая нефтеторговля.

"Эта война в таком регионе в принципе не ограничится только военными вопросами, и, учитывая энергетические возможности региона, она, безусловно, повлияет на множество факторов по всему миру, которые влияют на жизнь людей во всем мире"

– Али Шамхани

По словам Шамхани, Тегеран будет трактовать как объявление войны даже ограниченные удары по своей территории.