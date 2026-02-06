Позиция России не изменилась после переговоров в Абу-Даби – Лавров

Позиция Москвы остается неизменной после трехсторонних переговоров в Абу-Даби, рассказал Лавров. Сейчас РФ хранит "вежливое молчание", добавил он.

Российская сторона придерживается той же позиции, с которой участвовала во встречах в Абу-Даби с США и Украиной, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы эти позиции не меняем"

– Сергей Лавров

Министр добавил, что от России потребовали "показать готовность к компромиссам", однако нельзя ожидать их по ключевым вопросам.

"Послушайте, компромиссы не могут касаться ключевых, базовых принципов, от которых зависит жизнь государства. И самое главное - жизнь миллионов людей"

– Сергей Лавров

Глава российского МИД добавил, что нацеленные на результат переговоры любят тишину, в связи с этим РФ хранит "вежливое молчание" по контактам в Абу-Даби, состоявшимся 23-24 января и 4-5 февраля.

"По ходу второго тура переговоров, прошедших в Абу-Даби 4-5 февраля этого года, как и после первого январского "тура", мы храним вежливое молчание как приличные люди, которые знают, что переговоры, если ты нацелен на результат, любят тишину"

– Сергей Лавров

Те, кто не умолкают в связи с контактами, состоявшимися в Эмиратах, желают сорвать переговоры или обвинить партнера в отсутствии гибкости, заметил министр в в интервью для интернет-проекта "Эмпатия Манучи".