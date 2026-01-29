Вестник Кавказа

Росатом и Узатом приступили к реализации проекта по ядерной медицине

Росатом и Узатом приступили к реализации проекта по ядерной медицине
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Проект центра ядерной медицины запущен в Ташкенте при участии "Росатома", он позволит осуществлять более раннюю диагностику онкологических заболеваний и применять современные методы лечения.

В Узбекистане стартовал проект центра ядерной медицины, реализуемый совместно с Росатомом, поделились в пресс-службе Агентства по атомной энергии республики (Узатом).

"Стартовал проект Центра ядерной медицины в Ташкенте (на 2026 г. предусмотрено оснащение ПЭТ/КТ, циклотроном, радиофармлабораторией, гамма-ножом и киберножом), развивается онкологическая помощь, ранняя диагностика рака и подготовка кадров"

– пресс-служба

В Узатоме подчеркнули, что подобные инициативы активно поддерживаются главой государства Шавкатом Мирзиеевым. В Ташкенте 10 февраля состоялось совещание, на котором российские эксперты поделились опытом создания современной инфраструктуры ядерной медицины.

"Укрепляется партнерство с Россией и Росатомом - все для повышения доступности высокотехнологичной медицинской помощи и профилактики тяжелых заболеваний"

– пресс-служба

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
420 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.