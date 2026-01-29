Росатом и Узатом приступили к реализации проекта по ядерной медицине

В Узбекистане стартовал проект центра ядерной медицины, реализуемый совместно с Росатомом, поделились в пресс-службе Агентства по атомной энергии республики (Узатом).
"Стартовал проект Центра ядерной медицины в Ташкенте (на 2026 г. предусмотрено оснащение ПЭТ/КТ, циклотроном, радиофармлабораторией, гамма-ножом и киберножом), развивается онкологическая помощь, ранняя диагностика рака и подготовка кадров"
– пресс-служба
В Узатоме подчеркнули, что подобные инициативы активно поддерживаются главой государства Шавкатом Мирзиеевым. В Ташкенте 10 февраля состоялось совещание, на котором российские эксперты поделились опытом создания современной инфраструктуры ядерной медицины.
"Укрепляется партнерство с Россией и Росатомом - все для повышения доступности высокотехнологичной медицинской помощи и профилактики тяжелых заболеваний"
– пресс-служба