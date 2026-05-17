Расходы США на военную операцию в Иране превысили $85 млрд

США за 79 дней ведения боевых действий потратили на военную операцию в Иране более $85 млрд. Об этом сообщает портал Iran War Cost Tracker.

Расчеты ресурса базируются на мартовском брифинге Пентагона в Конгрессе, согласно которому Вашингтон потратил $11,3 млрд за первые шесть дней конфликта и планировал расходовать еще по $1 млрд ежедневно.

Озвученная порталом сумма почти втрое превышает официальные данные Пентагона.

Ранее исполняющий обязанности заместителя министра обороны США по финансам Джулс Херст на слушаниях в Конгрессе заявил, что Вашингтон израсходовал на операцию около $29 млрд.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. 7 апреля стороны договорились о двухнедельном прекращении огня, однако состоявшиеся 11 апреля мирные переговоры в Исламабаде завершились безрезультатно.

21 апреля президент США Дональд Трамп объявил о намерении продлить режим прекращения огня. В ответ иранское государственное телевидение сообщило, что Тегеран не намеревается признавать объявленное Вашингтоном в одностороннем порядке перемирие и будет поступать в соответствии со своими интересами.