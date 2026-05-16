Трамп отказался от завтрашнего удара по Ирану

Американский президент Дональд Трамп заявил об отмене удара по Ирану, намеченного на 19 мая. По его словам, такое решение было принято по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ.

"Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Салман Аль Сауд и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян попросили меня отложить удар по Исламской Республике Иран, запланированный на завтра"

– Дональд Трамп

Американский лидер напомнил, что в данный момент ведутся переговоры, и перечисленные им лидеры уверены, что по их итогам стороны придут к соглашению, которое устроит и США, и все страны, как на Ближнем Востоке, так и вне региона.

Трамп подчеркнул, что в числе условий такой сделки будет отсутствие ядерного оружия у Ирана.

Если же сделка не будет заключена, то, отметил президент, атаки на Иран будут возобновлены.