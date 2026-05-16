В Иране назвали сроки восстановления "Южного Парса"

Власти Ирана планируют восстановить инфраструктуру нефтегазового месторождения "Южный Парс" в течение двух лет. При этом половину работ выполнят до начала холодного сезона, поведал представитель комитета по энергетике иранского парламента (Меджлиса) Эсмаил Хосейни.

"Ожидается, что около 50% работ по восстановлению будут завершены до начала холодного сезона, а весь процесс расчистки завалов, восстановления и модернизации инфраструктуры будет полностью завершен максимум за два года"

– Эсмаил Хосейни

Хосейни призвал граждан страны к сознательности, отметив важность экономии ресурсов.

Напомним, что месторождение "Южный Парс" серьезно пострадало в ходе израильской бомбардировки в конце марта. Последствием этого стало прекращение экспорта иранского газа в Турцию.