Краснодарские отели на летний период забронированы на 50%

Номера в отелях Краснодарского края забронированы уже на 50% в преддверии предстоящего летнего сезона, такое заявление сделала замминистра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Ирина Петухова.

"Глубина бронирования по побережью уже достигает 2-3 месяцев. Номерной фонд Краснодарского края на лето уже забронирован на 50%"

– Ирина Петухова

Она отметила, что власти региона ожидают приезда около 8,4 млн гостей, таким образом будет достигнут показатель турпотока прошлого года.

Однако, если говорить о максимальных задачах, в этом сезоне краснодарские курорты стремятся к уровню туристического потока 2024 года, это более 10 млн человек, подчеркнула замминистра.

Также она сообщила, что гостей готовы принять свыше 600 тыс мест в 10 тыс различных отелях и гостиницах.

"Только за последние пять лет открыто более 200 новых средств размещения. В этом году планируется ввести в эксплуатацию еще около 70 новых отелей"

– Ирина Петухова

Кроме того, 4 800 гостевых домов уже функционируют на территории Краснодарского края, уточнила она.

Также Ирина Петухова рассказала о том, что в этом сезоне на краснодарских курортах будет работать около 600 пляжей, в том числе 15 степных пляжных территорий.

Замминистра поведала и о досуговой составляющей предстоящего высокого сезона в Краснодарском крае.

По ее словам, в регионе этим летом пройдет порядка 400 крупных событийных мероприятий. В том числе, свыше 700 объектов туристического показа самых разных направлений будут доступны для отдыхающих.

"От этнографического и природного до промышленного и аграрного. Более 100 объектов сельского туризма, в том числе 35 виноделен, которые пользуются большим спросом у наших туристов. Около 300 экскурсионных маршрутов различной направленности, в том числе 53 патриотических маршрута. Также к сезону мы благоустроили еще 50 новых турмаршрутов"

– Ирина Петухова