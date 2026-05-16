США приостановят санкции против иранской нефти – СМИ

Иранские СМИ сообщают, что Соединенные Штаты согласились на ослабление рестрикции в отношении иранской нефти и нефтепродуктов на время переговоров с представителями Тегерана.

В Вашингтоне одобрили временное снятие санкций против иранской нефти, пишет информационное агентство Tasnim со ссылкой на источники.

Уточняется, что ослабление ограничений будет распространяться на время переговорного процесса между Соединенными Штатами и Ираном.

"США, в отличие от своих предыдущих предложений, в новом варианте согласились на то, чтобы в период переговоров приостановить нефтяные санкции против Ирана"

– Tasnim

Как сообщил источник, правительство ИРИ настаивало на том, чтобы Соединенные Штаты сняли все санкции.

При этом, представители Белого дома ясно дали понять Тегерану, что готовы на отмену рестрикций Минфина США до момента достижения окончательного соглашения.