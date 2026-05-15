Вестник Кавказа

Ильхам Алиев созвонился с Касым-Жомартом Токаевым

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Азербайджана Ильхам Алиев позвонил казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву и поздравил его с днем рождения. Стороны также обсудили азербайджано-казахстанские отношения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщила президентская пресс-служба.

Как уточнили в официальном сообщении, в рамках разговора Ильхам Алиев поздравил своего казахстанского коллегу с днем рождения.

"Глава нашего государства поздравил Касым-Жомарта Токаев с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья, успехов в деятельности, а братскому народу Казахстана — постоянного благополучия и процветания"

– пресс-служба Ильхама Алиева

Токаев поблагодарил президента Азербайджана за оказанное внимание, также уточнили в пресс-службе.

Кроме того, стороны обсудили в рамках телефонного разговора динамику развития азербайджано-казахстанского партнерства.

"Отношения дружбы и братства между Азербайджаном и Казахстаном успешно развиваются, состоялся обмен мнениями по вопросам расширения сотрудничества в различных сферах"

– пресс-служба Ильхама Алиева

Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев вспомнили проведение неформального Саммита Организации тюркских государств, который прошел 15 мая.

Стороны отметили особое значение этого мероприятия для укрепления "солидарности и многостороннего сотрудничества в тюркском мире", говорится в официальном сообщении пресс-службы азербайджанского президента.

