Азербайджан занялся ветроэнергетикой в Каспийском море

Азербайджан изучает возможности выработки энергии из ветра в акватории Каспийского моря – первая исследовательская установка была спущена на воду сегодня.

Сегодня утром впервые в Каспийское море был запущен исследовательский буй LiDAR FLS200, предназначенный для исследования возможностей по производству энергии из ветра в морских условиях. Исследовательские работы проводит компания EOLOS Floating LiDAR Solutions на участке Каспия, закрепленном за компанией Azerbaijan Green Energy Company.

В задачи EOLOS входит комплексное измерение условий на Каспии с точки зрения выработки ветроэнергии. По завершении исследований, которые продлятся в течение года, компания представит массивы данных для определения, какие турбины и фундаменты лучше всего подходят для Каспийского моря.

Соответствующий контракт был заключен в начале года в соответствии с соглашением Минэнерго Азербайджана и Azerbaijan Green Energy Company. Согласно документам, предполагается строительство серии ветроэнергетических установок, чья суммарная мощность достигнет 600 МВт.

Напомним, что Баку намерен довести в течение пяти лет долю "зеленой энергии", получаемой из возобновляемых источников, до 38% всего энергобаланса республики.