Вестник Кавказа

Азербайджан в 20 раз нарастил производство энергии ветра

Ветряк
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В Азербайджане в январе на ветроэлектростанциях было произведено в 20 раз больше энергии, чем в начале прошлого года.

На ветровых электростанциях Азербайджана в январе 2026 года было произведено в 21,6 раза больше, чем в январе прошлого года.

По данным Государственного комитета статистики АР, за первый месяц текущего года ветряки дали 56,1 млн кВт·ч электроэнергии – на 53,5 млн кВт·ч больше, чем в январе 2026 года.

Также возросло производство энергии на солнечных электростанциях – на 15,6%, до 18,5 млн кВт·ч электроэнергии.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
365 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.