Азербайджан в 20 раз нарастил производство энергии ветра

В Азербайджане в январе на ветроэлектростанциях было произведено в 20 раз больше энергии, чем в начале прошлого года.

На ветровых электростанциях Азербайджана в январе 2026 года было произведено в 21,6 раза больше, чем в январе прошлого года.

По данным Государственного комитета статистики АР, за первый месяц текущего года ветряки дали 56,1 млн кВт·ч электроэнергии – на 53,5 млн кВт·ч больше, чем в январе 2026 года.

Также возросло производство энергии на солнечных электростанциях – на 15,6%, до 18,5 млн кВт·ч электроэнергии.