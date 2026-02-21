В Грузии пенсии получают четверть населения

По данным Сакстата, пенсию в Грузии получают 885,5 тыс человек — это 23,9% населения. Из них 70,4% составляют женщины.

Пенсии в Грузии получают 23,9% жителей страны. В количественном выражение число грузинских пенсионеров по итогам за 2025 год составило 885,5 тыс человек, согласно данным Национальной службы статистики (Сакстат).

Примечательно, что подавляющее большинство грузинских пенсионеров — женщины. Их доля составляет 70,4% от общего числа получателей выплат. Женщины в Грузии выходят на пенсию в 60 лет, тогда как мужчины в 65.

В распределении пенсионеров по регионам лидирует Тбилиси, где проживает треть от общего числа получателей выплат. В пятерку регионов с наибольшей долей пенсионеров также вошли Имерети (15,5%), Квемо Картли (10,3%), Самегрело и Земо Сванети (10,2%), а также Кахети с показателем 8,5%.

В 2026 году (с 1 января) пенсии в Грусии разделены на четыре категории в зависимости от возраста и места проживания. Максимальную выплату — 594 лари ($222) — получают жители высокогорных регионов старше 70 лет. Их ровесники на остальной территории страны получают 495 лари ($185). Пенсионеры младше 70 лет могут рассчитывать на 370 лари ($138), а в высокогорных поселениях эта сумма составляет 444 лари ($166).