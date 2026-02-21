Вестник Кавказа

Потенциала США для ударов по Ирану хватит на 4-5 дней – Моссад

Потенциала США для ударов по Ирану хватит на 4-5 дней – Моссад
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Израильская разведка предполагает, что США смогут наносить интенсивные удары по Ирану только в течение 4-5 дней, пишут СМИ.

Исходя из имеющегося у Соединенных Штатов потенциала на Ближнем Востоке, они смогут осуществить интенсивную бомбардировку Ирана только в течение 4-5 дней, пишет газета Financial Times.

К такому выводу пришла разведка Израиля, уточнили в издании.

"Израильская разведка пришла к выводу, что даже с учетом скорого прибытия авианосца USS Gerald R Ford в конце этой недели, у США есть военный потенциал для нанесения интенсивных воздушных ударов лишь в течение 4-5 дней"

– Financial Times

Тем не менее, США могут рассчитывать и на неделю бомбардировки по иранской территории, но меньшей интенсивности, утверждают в Моссад.

Ранее в издании писали о том, что американский президент Дональд Трамп рассчитывает нанести масштабные удары по Ирану в случае, если переговоры или первоначальный ограниченный удар не принесут необходимых результатов.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
775 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.