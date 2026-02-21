Потенциала США для ударов по Ирану хватит на 4-5 дней – Моссад

Израильская разведка предполагает, что США смогут наносить интенсивные удары по Ирану только в течение 4-5 дней, пишут СМИ.

Исходя из имеющегося у Соединенных Штатов потенциала на Ближнем Востоке, они смогут осуществить интенсивную бомбардировку Ирана только в течение 4-5 дней, пишет газета Financial Times.

К такому выводу пришла разведка Израиля, уточнили в издании.

"Израильская разведка пришла к выводу, что даже с учетом скорого прибытия авианосца USS Gerald R Ford в конце этой недели, у США есть военный потенциал для нанесения интенсивных воздушных ударов лишь в течение 4-5 дней"

– Financial Times

Тем не менее, США могут рассчитывать и на неделю бомбардировки по иранской территории, но меньшей интенсивности, утверждают в Моссад.

Ранее в издании писали о том, что американский президент Дональд Трамп рассчитывает нанести масштабные удары по Ирану в случае, если переговоры или первоначальный ограниченный удар не принесут необходимых результатов.