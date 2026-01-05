Азербайджан и Китай в январе нового 2026 года увеличили торговый оборот более чем на 10%, до 417,8 миллионов долларов США, выведя Пекин на третье место торговли с Баку.

В январе нового 2026 года объем торговых операций между Азербайджаном и Китаем составил $417,8 млн, что на $38,3 млн или на 10,1% больше по сравнению с тем же периодом минувшего 2025 года, сообщили в Государственном таможенном комитете страны.

В целом Азербайджан нарастил торговый оборот с Китаем до 11,81% от общего объема внешней торговли страны – Поднебесная стала третьей среди стран, с которыми Азербайджан ведет наибольшие торговые операции, передает Trend.

Только за январь Азербайджан довел поставки своих товаров в Китай товары до $10,2 млн, что в 9,2 раза больше, чем в январе 2025 года, а импорт из Китая в Азербайджан в этом месяце составил $407,7 млн, что на $29,2 млн (7,7%) больше, чем годом ранее: это вывело Пекин на первое место среди стран-импортеров Баку.

Всего Азербайджан в январе 2026 года наторговал на $3,538 млрд, что на $1,5 млрд (30,5%) меньше, чем за тот же период минувшего года, тем не менее, внешний торговый оборот страны прошел с положительным сальдо в размере $933,6 млн.