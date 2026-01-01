Баку подвел азербайджанские итоги 2025 года

Ильхам Алиев подвел итоги года для Азербайджана. Мир с Арменией, развитие отношений с Китаем, Центральной Азией и Исламской восьмеркой – 2025 год стал для Азербайджана историческим, заявил глава государства.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 5 января подвел итоги 2025 года и назвал его историческим.

Азербайджан и Армения

По словам азербайджанского лидера, минувший год может считаться историческим, именно в 2025 году с политической точки зрения был положен конец войне между Арменией и Азербайджаном, стороны уже несколько месяцев живут в условиях мира.

"Мы учимся тому, что означает жить в условиях мира"

– Ильхам Алиев

Он подчеркнул, что Азербайджан закрепил одержанную на поле боя победу в политической плоскости.

"Это, конечно же, станет одним из запоминающихся событий в истории нашей независимости, я бы сказал, одним из главных событий. С этой точки зрения, минувший год можно считать очень успешным и историческим для нашей страны, для нашего народа, и я уверен, что отныне азербайджанский народ будет жить в условиях мира"

– Ильхам Алиев

Азербайджан и Китай

Президент Азербайджана также обратил внимание на развитие отношений с Китаем.

"Считаю, что одним из событий большой важности является наше стратегическое партнерство с Китаем. В прошлом году во время моего государственного визита в Китай была подписана Совместная декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, и это можно считать огромным успехом"

– Ильхам Алиев

Азербайджанский лидер отметил, что Китай является одной из ведущих стран мира, эта политическая платформа, безусловно, может рассматриваться как проявление успешной дипломатии Баку.

Азербайджан и Центральная Азия

Ильхам Алиев сообщил, что центральноазиатско-азербайджанский союз и трансформация С5 в С6 имеют важное значение не только для региона, но и для всего мира. Причина в том, что возрастает значение связности, транспорт и логистика, а Азербайджан на сегодня является единственной надежной страной, которая может географически связать Центральную Азию с Западом.

Он уточнил, что с географической точки зрения есть и другие могут маршруты.

"Но с учетом существующей геополитической ситуации можем с полной уверенностью сказать, что для Запада альтернативные маршруты не могут считаться приемлемыми. Поэтому наша роль, то есть роль живого моста и надежного партнера, страны, способной уже реализовывать крупные проекты, естественно, будет возрастать, и мы видим это в практической жизни"

– Ильхам Алиев

Азербайджан и D-8

Также лидер Азербайджана отметил присоединение республики к "Исламской восьмерке"

"Наше членство в организации D-8 расцениваю как большое достижение. Ведь эта организация была создана около 30 лет назад, и с момента своего основания не принимала в свои ряды новых членов"

– Ильхам Алиев

Азербайджанский президент указал на то, что республика является единственным новым членом D-8, организации, которая объединяет крупнейшие страны мусульманского мира.

"Общая численность населения стран, объединенных в этой организации, превышает миллиард человек, а их совокупная экономика составляет более четырех триллионов"

– Ильхам Алиев

Учитывая то, что Азербайджан не может считаться крупной страной ни по экономике, ни по численности населения, официальное участие страны в D-8, конечно же, является признаком уважения к Азербайджану и результатом проводимой республикой независимой политики, заключил Ильхам Алиев.