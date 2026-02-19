Ситуацию вокруг ядерной сделки обсудили главы МИД России и Ирана

Руководитель российского внешнеполитического ведомства пообщался сегодня по телефону с иранским коллегой. Министры затронули ряд важных тем, включая ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

В пятницу, 20 февраля, главы МИД России и Ирана провели телефонный разговор. Об этом сказано в сообщении, распространенном российским министерством.

Центральной темой беседы стала ситуация вокруг ядерной программы Ирана.

"Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по текущей ситуации вокруг иранской ядерной программы, в том числе с учетом итогов состоявшихся на женевской площадке американо-иранских непрямых контактов"

– МИД РФ

В ходе разговора Лавров также акцентировал внимание на том, что Москва поддерживает переговорный процесс по вопросу ядерной сделки.

"С российской стороны подтверждена поддержка переговорному процессу, нацеленному на поиск справедливых политико-дипломатических развязок при уважении законных прав Ирана, в соответствии с принципами Договора о нераспространении ядерного оружия"

– российское министерство

Помимо этого, министры коснулись ряда других тем, представляющих обоюдный интерес.

Весной прошлого года состоялась серия из пяти раундов ирано-американских переговоров. Следующий раунд был запланирован на середину июня, однако из-за обострения конфликта между Ираном и Израилем он был отменен.

Напомним, Соединенные Штаты и Иран возобновили переговоры две недели назад. Ожидается, что они будут продолжены.