Россия готова развивать отношения с Грузией – Галузин

Россия готова пойти на развитие связей с Грузией, заявил сегодня заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.
"Мы готовы идти в развитие отношений с Грузией настолько, насколько она к этому готова"
– Михаил Галузин
Между странами "развиваются активно туристические связи, в экономике, торговле Россия – ключевой партнер Грузии", отметил он.
Кроме того, между РФ и Грузией развито авиасообщение.
Замглавы МИД РФ отметил, что может обсуждаться также вопрос о запуске железнодорожного сообщения.
"Надо обсуждать этот вопрос. Если есть взаимная выгода, то почему нет? <…> Поэтому надо обсуждать, если есть взаимный интерес, то надо вести диалог"
– Михаил Галузин
Он добавил, что в вопросе о возобновлении железнодорожного сообщения между РФ и Грузией через Абхазию нужно помнить о непростых взаимоотношениях между Грузией и Абхазией, а также специфику отношений Грузии с Россией.