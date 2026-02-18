Вестник Кавказа

Россия готова развивать отношения с Грузией – Галузин

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД РФ сообщили о готовности Москвы развивать связи с Тбилиси настолько, насколько на это готова вторая сторона.

Россия готова пойти на развитие связей с Грузией, заявил сегодня заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

"Мы готовы идти в развитие отношений с Грузией настолько, насколько она к этому готова"

– Михаил Галузин

Между странами "развиваются активно туристические связи, в экономике, торговле Россия – ключевой партнер Грузии", отметил он.

Кроме того, между РФ и Грузией развито авиасообщение.

Замглавы МИД РФ отметил, что может обсуждаться также вопрос о запуске железнодорожного сообщения.

"Надо обсуждать этот вопрос. Если есть взаимная выгода, то почему нет? <…> Поэтому надо обсуждать, если есть взаимный интерес, то надо вести диалог"

– Михаил Галузин

Он добавил, что в вопросе о возобновлении железнодорожного сообщения между РФ и Грузией через Абхазию нужно помнить о непростых взаимоотношениях между Грузией и Абхазией, а также специфику отношений Грузии с Россией.

