США планируют построить военную базу в секторе Газа – СМИ

Карта Израиля
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
The Guardian: США планируют строительство военной базы в Газе на 5 тыс бойцов международных сил.

Власти США намерены укрепить военное присутствие в секторе Газа. Администрация лидера США Дональда Трампа планирует строительство военной базы в секторе Газа, передает The Guardian. 

По данным издания, планируется строительство военного объекта площадью свыше 35 га, который сможет вместить порядка 5 тыс военнослужащих. Ожидается, что база станет опорным пунктом для военных международной коалиции. 

Как пишет The Guardian, на территории военного комплекса возведут 26 сторожевых вышек, а также сеть подземных бункеров.

Отметим, что в ноябре прошлого года Белый дом опроверг информацию СМИ о планах постройки военной базы в секторе Газа.

