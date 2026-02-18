США планируют построить военную базу в секторе Газа – СМИ

The Guardian: США планируют строительство военной базы в Газе на 5 тыс бойцов международных сил.
Власти США намерены укрепить военное присутствие в секторе Газа. Администрация лидера США Дональда Трампа планирует строительство военной базы в секторе Газа, передает The Guardian.
По данным издания, планируется строительство военного объекта площадью свыше 35 га, который сможет вместить порядка 5 тыс военнослужащих. Ожидается, что база станет опорным пунктом для военных международной коалиции.
Как пишет The Guardian, на территории военного комплекса возведут 26 сторожевых вышек, а также сеть подземных бункеров.
Отметим, что в ноябре прошлого года Белый дом опроверг информацию СМИ о планах постройки военной базы в секторе Газа.