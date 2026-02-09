Въезд в Азербайджан стал безвизовым для туристов из стран Среднего Востока

Власти Азербайджана на один год отменили въездные визы для туристов из четырех стран Среднего Востока а также граждан третьих стран, имеющих вид на жительство в Саудовской Аравии, Кувейте, Омане и Бахрейне.

Путешествовать по Азербайджану жителям четырех стран Персидского залива стало намного удобнее: с этой целью Баку на год отменил въездные визы для граждан, имеющих общегражданские паспорта Саудовской Аравии, Кувейта, Омана и Бахрейна, сообщили в Государственной миграционной службе страны.

С 15 февраля 2026 до 15 февраля 2027 года граждане этих стран смогут въезжать в Азербайджан без визы до трех раз, оставаясь на это время в стране до 30 дней – касается это только туристов, те же, кто планирует поездку с целями или на более длительный срок, смогут въехать в страну после только получения визы, передает Trend.

Такие же нормы начали действовать для граждан третьих стран, имеющих временный или постоянный вид на жительство этих стран, действительный не менее 6 месяцев: однократная 30-дневная туристическая виза будет выдаваться им в международных аэропортах Азербайджана, говорится в сообщении.

