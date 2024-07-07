Дербент стал городом с самыми дешевыми огурцами в России

"Руспродсоюз" выяснил, где в России цены на огурцы в феврале самые высокие, а где – самые низкие. Наиболее доступные огурцы обнаружены в Дагестане и Адыгее.

Сколько стоят огурцы в России? Цены сильно различаются от региона к региону, при этом самые дешевые огурцы на 1 февраля можно найти на Северном Кавказе, рассказали в ассоциации "Руспродсоюз".

"В ассоциации сравнили средние розничные цены на огурцы в разных регионах России. Наиболее высокие цены на свежие огурцы оказались в Норильске: 1 061,5 руб/кг и Анадыре: 989 руб/кг. Наиболее низкие - в Дербенте: 135 руб/кг и Майкопе: 165,3 руб/кг"

– Руспродсоюз

В Моске и Петербурге в среднем огурцы обходятся жителям в 305,3 рублей и 331,9 рублей за 1 кг соответственно, передает ТАСС.

Огурцы в РФ резко подорожали в начале года – в январе цены на них подскочили почти на 33%, следует из данных Росстата. В феврале рост цен замедлился.