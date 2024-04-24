Вестник Кавказа

Агрокомплекс "Сунжа" удостоился знака качества на огурцы и помидоры

Агрокомплекс "Сунжа" удостоился знака качества на огурцы и помидоры
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Агрокомплексу "Сунжа" вручили сертификат качества. Данный знак он получил на помидоры и огурцы. "Сунжа" стала четвертым производителем в Ингушетии с сертификацией.

Сертификат качества "Продукция Кавказа" вручили крупному агрокомплексу в Ингушетии "Сунжа", сообщает пресс-служба "Кавказ.РФ".

Комплекс удостоился знаком за помидоры и огурцы. "Сунжа" стала четвертым производителем в регионе, который прошел сертификацию продукции.

Отмечается, что производители сувениров, сельхозпродукции, а также стройматериалов заинтересованы в сертификации.

Стоит добавить, что под брендом "Продукция Кавказа" функционируют 23 предприятия из Ставрополя, 10 - из КБР, 5 - из Северной Осетии, 3 и 2 – из КЧР и Чечни.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1780 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Ингушетии помогут малому бизнесу в сфере сельского хозяйства 

В Ингушетии помогут малому бизнесу в сфере сельского хозяйства 

Ночные ярмарки порадуют жителей Махачкалы

Ночные ярмарки порадуют жителей Махачкалы

В Беларусь отправлена первая партия ставропольской шерсти

В Беларусь отправлена первая партия ставропольской шерсти

Аграриям Ставрополья компенсирует ГСМ

Аграриям Ставрополья компенсирует ГСМ

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы