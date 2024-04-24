Агрокомплекс "Сунжа" удостоился знака качества на огурцы и помидоры

Агрокомплексу "Сунжа" вручили сертификат качества. Данный знак он получил на помидоры и огурцы. "Сунжа" стала четвертым производителем в Ингушетии с сертификацией.
Сертификат качества "Продукция Кавказа" вручили крупному агрокомплексу в Ингушетии "Сунжа", сообщает пресс-служба "Кавказ.РФ".
Комплекс удостоился знаком за помидоры и огурцы. "Сунжа" стала четвертым производителем в регионе, который прошел сертификацию продукции.
Отмечается, что производители сувениров, сельхозпродукции, а также стройматериалов заинтересованы в сертификации.
Стоит добавить, что под брендом "Продукция Кавказа" функционируют 23 предприятия из Ставрополя, 10 - из КБР, 5 - из Северной Осетии, 3 и 2 – из КЧР и Чечни.