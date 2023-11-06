Рыба умирает в реке Сунжа в Ингушетии – прокуратура проводит проверку

Река Сунжа страдает от загрязнения сточными водами – ее вода находится в таком состоянии, что в реке погибает рыба. Информацию об этом проверят в республиканской прокуратуре.

Прокуратура Ингушетии займется проблемой с экологическим состоянием реки Сунжи, где в последнее время массово погибает рыба, рассказали в ведомстве.

"Прокуратура организовала проверку по информации в телеграм-канале регионального отделения Общероссийского общественного движения "Народный Фронт" За Россию" о загрязнении реки Сунжа при сбросе неочищенных сточных вод"

– пресс-служба

В частности, планируется выяснить, не нарушается ли закон об обращении с отходами и охране природы. Если будут обнаружены нарушения, ведомство примет меры.

Напомним, ранее в отделении ОНФ по Ингушетии заявили, что причиной массовой гибели рыбы в реке Сунжа стало отсутствие очистки канализационных стоков: по данным фронта, вот уже несколько лет стоки от сотни квартир идут напрямую в реку. От них умирают рыбы, кроме того, грязную воду употребляют домашние животные.