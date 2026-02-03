Мурашко: Кавказские Минеральные Воды – здравница РФ

Глава министерства здравоохранения назвал Кавказские Минеральные Воды самым популярным местом для восстановления здоровья в России.

Кавказские Минеральные Воды – главная российская здравница, такое заявление сделал министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, люди выбирают это место для качественного восстановления здоровья, в том числе, при наличии хронических заболеваний.

"Для нашей страны кавказские Минеральные Воды – это здравница, которая позволяет поддерживать здоровье людей. И имеющих хронические заболевания, и тех, которые заботятся (о своем здоровье - ред.) и не хотят заболеть"

— Михаил Мурашко

Министр здравоохранения также уточнил, что, в связи с ростом потока желающих оздоровиться в Кавказские Минеральных водах, в Кисловодске был открыт новый корпус городской больницы.

По словам Мурашко, он оснащен всем необходимым современным оборудованием для осуществления полной диагностики и экстренной помощи.

"Лица, приезжающие отдохнуть в этот регион, в том числе если возникнет какая-то экстренная ситуация, могут получить самую современную и помощь на самом высоком уровне у специалистов, которые вооружены сегодня всеми диагностическими и хирургическими методиками лечения"

— Михаил Мурашко