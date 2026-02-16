Вестник Кавказа

Вэнс: Иран на встрече в Женеве показал неготовность к работе над рядом вопросов

Джей Ди Вэнс
© Фото: Сайт Белого дома
Вэнс сообщил о том, как прошли переговоры США и Ирана в Женеве 17 февраля. Итоги неоднозначны, стороны договорились встретиться позднее.

Переговоры по ядерной сделке между США и Ираном в Женеве по части аспектов прошли хорошо, но некоторые принципиальные моменты пока не признаются Тегераном, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, передает телеканал Fox News.

"В каких-то аспектах все прошло хорошо, они (иранцы) согласились встретиться позднее. Однако в других аспектах было крайне очевидно, что президент обозначил несколько красных линий, которые иранцы пока не хотят признавать и прорабатывать"

– Джей Ди Вэнс

Встреча состоялась накануне, переговоры были непрямыми, посредником выступил Оман. По оценке МИД Омана, контакты в Женеве завершились с хорошим прогрессом по линии определения общих целей и соответствующих технических вопросов, однако для того, чтобы прийти к соглашению предстоит проделать большую работу.

