В МИД Омана заявили о прогрессе на переговорах между США и Ираном

В Женеве прошли переговоры между представителями США и Ирана. В МИД Омана дали оценку состоявшимся консультациям.

Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди заявил о прогрессе, которого достигли США и Иран на переговорах по иранской ядерной программе в Женеве. 

"Состоявшиеся сегодня непрямые переговоры между Ираном и США в Женеве завершились с хорошим прогрессом в определении общих целей и соответствующих технических вопросов"

– Бадр аль-Бусаиди

Глава оманской дипломатии также отметил, что соглашение между Тегераном и Вашингтоном пока не оформлено, сторонам предстоит большая работа для заключения сделки. По словам Бадра аль-Бусаиди, посланники Тегерана и Вашингтона завершили встречу с четким пониманием дальнейших действий. 

Глава МИД Омана также отметил важность участия в процессе главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

