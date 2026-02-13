Вестник Кавказа

Экспорт из Азербайджана в Армению в январе превысил $2 млн

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанский топливный экспорт в Армению в январе составил свыше $2 млн. Поставки осуществляются с конца прошлого года.

В конце прошлого года активизировались торговые контакты Азербайджана и Армении, связанные с топливным экспортом. В начале года поставки топлива в Армению принесли Азербайджану $2,4 млн, передает Государственный таможенный комитет АР. 

По информации ведомства, январские поставки в Армению в общей структуре экспорта АР составили порядка 0,1%. Азербайджан поставил в Армению бензин и дизельное топливо. 

Ранее глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что транспортные маршруты через Азербайджан открыты для армянского экспорта в Россию и страны Центральной Азии.

