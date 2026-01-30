Вестник Кавказа

Махачев рассказал о своем следующем поединке в UFC

Бойцовские перчатки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев сообщил о желании провести следующий поединок через четыре месяца. Его цель – турнир UFC в Белом доме.

Действующий обладатель чемпионского пояса UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Ислам Махачев намерен провести свой следующий поединок на июньском турнире в Белом доме.

"Сейчас в моей весовой категории достаточно претендентов, которые заслуживают поединка за титул. В UFC должны поставить передо мной новую цель, вот и все. Я просто жду"

– Ислам Махачев

Боец рассказал также, что из-за Рамадана, который в этом году начнется 17 февраля, он не будет тренироваться в течение целого месяца, передает Yahoo Sports.

"Сейчас наступит Рамадан, так что я не буду тренироваться целый месяц, а после этого постепенно начну подготовку. Буду готов подраться на турнире в Белом доме или на другом ивенте"

– российский боец

Напомним, турнир UFC состоится в Вашингтоне 14 июня нынешнего года.

