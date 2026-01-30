Махачев рассказал о своем следующем поединке в UFC

Действующий обладатель чемпионского пояса UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Ислам Махачев намерен провести свой следующий поединок на июньском турнире в Белом доме.
"Сейчас в моей весовой категории достаточно претендентов, которые заслуживают поединка за титул. В UFC должны поставить передо мной новую цель, вот и все. Я просто жду"
– Ислам Махачев
Боец рассказал также, что из-за Рамадана, который в этом году начнется 17 февраля, он не будет тренироваться в течение целого месяца, передает Yahoo Sports.
"Сейчас наступит Рамадан, так что я не буду тренироваться целый месяц, а после этого постепенно начну подготовку. Буду готов подраться на турнире в Белом доме или на другом ивенте"
– российский боец
Напомним, турнир UFC состоится в Вашингтоне 14 июня нынешнего года.