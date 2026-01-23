Вестник Кавказа

Махачев может провести следующий бой ближе к лету

Менеджер Махачева рассказал о сроках следующего поединка бойца. По его словам, он состоится не раньше конца весны.

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев рассчитывает провести следующий поединок в мае или июне нынешнего года. Об этом рассказал его менеджер Али Абдель-Азиз.

"Я слышал, что в мае будет турнир в Ньюарке. Также было бы неплохо провести поединок в июне в Белом доме"

– Абдель-Азиз

Он подчеркнул, что они обсудят этот вопрос, передает MMAJunkie.

Напомним, свой последний на данный момент бой Махачев провел в ноябре 2025 года на турнире UFC 322. В том поединке он победил австралийца Джека Делла Маддалену и стал обладателем чемпионского пояса.

