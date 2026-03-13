Токаев объявил 15 марта Днем конституции в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана объявил, что 15 марта в республике станет праздником – Днем конституции. Накануне в Казахстане прошел референдум по новой конституции страны.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил по итогу проведения в республике референдума по новой конституции, большинство граждан проголосовало в пользу обновления документа.

"Сегодня мы стали свидетелями поистине исторического для нашей страны события. Граждане Казахстана приняли участие в референдуме и поддержали конституционную реформу… Казахстан сделал свой исторический выбор в пользу новой конституции"

– Касым-Жомарт Токаев

По данным экзитполов свыше 86% принявших участие в референдуме поддержали принятие новой конституции.

"Отныне 15 марта мы будем ежегодно отмечать в качестве одного из главных праздников День конституции"

– Касым-Жомарт Токаев

Президент РК поздравил соотечественников, которые выступили за обновление и модернизацию страны.

Окончательные итоги референдума подведет позже Центральная комиссия.

