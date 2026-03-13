За новую Конституцию Казахстана высказались большинство участников референдума – экзитпол

В Казахстане стали известны результаты экзитополов на референдуме по новой Конституции страны – инициативу поддержали подавляющее большинство проголосовавших.

Так, по информации Института евразийской интеграции, позитивно по отношению к инициативе о новом основном законе страны высказались 86,7% голосовавших. Опрос проводился на двух сотнях участников, всего было опрошено 30 тыс избирателей. Заказчиком выступило агентство "Хабар".

Чуть более высокую цифру показал экзитпол, проведенный институтом комплексных социальных исследований "Социс-А" и заказанный Zakon.kz. Согласно ему, необходимость новой Конституции поддерживают 87,4% проголосовавших. Это исследование также проводилось на 200 участках.

Максимальный уровень был продемонстрирован в ходе третьего опроса – Института общественной политики партии Amanat. Число участков было то же, что и в двух предыдущих экзитполах. Проводившие его узнали мнение 24 тыс человек. Результат – 88,6% проголосовавших за новую Конституцию Казахстана.