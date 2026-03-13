Голосование на референдуме по новой Конституции завершилось в Казахстане

Референдум по новой Конституции завершился в Казахстане, участки для голосования на территории страны закрыты.

Прийти на них и проголосовать можно было до 20:00 по местному времени (18:00 мск). При этом, однако, зарубежные участки, расположенные в других часовых поясах, все еще функционируют. Последний из них, расположенный в американском Сан-Франциско, будет работать до завтрашнего утра.

Отмечается, что большинство участков в Казахстане начали работу в семь часов утра (05:00 мск), а некоторые, в частности, те, что расположены в воинских частях, действовали уже с шести утра (04:00 мск).

Что касается явки, то, согласно последним данным Центральной комиссии референдума, к шести часам вечера по местному времени (16:00 мск) она достигла 70,98%. Это означает, что референдум состоялся – для этого проголосовать должны свыше половины избирателей, включенных в списки для голосования.