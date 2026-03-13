В Казахстане назвали дату следующих президентских выборов

Очередные выборы президента Казахстана пройдут в 2029 году, такое заявление сделал действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе общения с журналистами на референдуме по вопросу новой Конституции.

Он отметил, что этот срок установлен в действующем основном законе страны. Напомним, сегодня в Казахстане проходит голосование за принятие новой Конституции.

Также он заявил о том, что должность вице-президента поспособствует укреплению государственных институтов.

"Я как президент возлагаю большие надежды на эту должность, как и на все реформы в целом"

– Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, Токаев отметил, что в настоящее время в Казахстане "нет никакого повода для опасений" по вопросу возможных негативных тенденций, связанных с усиливанием конкуренции во власти.