В США подготовили список военных целей для ударов по Ирану - СМИ

Министерство обороны США подготовило перечень объектов на территории Ирана для возможных ударов на случай принятия президентом Дональдом Трампом решения о возобновлении атак на Исламскую Республику.

Пентагон подготовил военные планы на случай, если президент США Дональд Трамп одобрит возобновление ударов по Ирану. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.

"Пентагон подготовил серию планов по военным целям на случай, если Трамп в конечном счете решит одобрить новые удары"

– CNN

По данным телеканала, в Пентагоне рассматривают в качестве целей объекты энергетики Ирана, а также элементы инфраструктуры.

Разработка этих планов активизировалась на фоне закрытого совещания, которое Дональд Трамп провел 16 мая с ключевыми членами своей команды по национальной безопасности. Главной темой встречи стали дальнейшие действия США в войне с Ираном.

Совещание прошло сразу после возвращения Трампа из Пекина. В обсуждении стратегических планов приняли участие вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и специальный посланник Стив Уиткофф.

Ожидается, что американский президент вновь встретится со своей командой по национальной безопасности в ближайшие дни. Также до этого Трамп призвал Иран поспешить со сделкой с США, заявив, что время имеет решающее значение.