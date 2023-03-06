Свыше 70 тыс лошадей Карачаевской породы зарегистрированы в Карачаево-Черкесии

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Карачаево-Черкесии на данный момент насчитывается более 70 тыс лошадей уникальной карачаевской породы, однако в это число не входят вольные табуны.

Более 70 тыс лошадей карачаевской породы официально зарегистрированы в Карачаево-Черкесии, такое заявление сделал вице-президент Федерации конного спорта Карачаево-Черкесии (КЧР) Азамат Каппушев.

Он отметил, что это число официально учтенных лошадей, в него не входят вольные табуны.

"На данный момент в Карачаево-Черкесской Республике находится более 70 тыс. лошадей карачаевской породы, только тех, которые учтены. Эта цифра превышает общее количество лошадей во всей нашей стране"

– Азамат Каппушев

По его словам, вольные табуны лошадей находятся в горах КЧР, там они секционируются и развиваются.

Напомним, карачаевская порода лошадей — это одна из самых известных пород Северного Кавказа. В настоящее время специалисты следят за сохранением чистокровных ее особей.

