Лошадь Пржевальского: кто такие, почему вымерли и как они возвращаются в дикую природу?

Уникальный вид диких лошадей, который находится на грани исчезновения – лошади Пржевальского. Мировые сообщества, ученые, энтузиасты, владельцы заповедников и зоопарков проводят программы по их восстановлению в дикой природе. Сейчас в мире насчитывается порядка двух тысяч лошадей Пржевальского.

Лошади Пржевальского – одни из самых удивительных и загадочных животных. По версии некоторых ученых, именно они – последние живые предки современной лошади.

Дикие и необузданные – кони Пржевальского отличаются не только внешним видом от привычных нам лошадей, но и своим нравом.

Этот вид признан вымирающим и состоит в программе реинтродукции. Над возрождением популяции лошади Пржевальского специалисты работают уже несколько десятков лет. Сейчас в дикой природе этих коней почти не встретить.

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Где обитают лошади Пржевальского?

В дикой природе лошади Пржевальского обитали на территории Центральной Азии. Их родиной считается горный хребет Тахийн-Шара-Нуру, что в переводе означает "желтый хребет дикой лошади". Но ученые считают, что ареол обитания диких лошадей был гораздо шире – от побережья Тихого океана до Волги.

Кони Пржевальского предпочитают сухие зоны степей и горные долины высотой порядка 2 тыс метров над уровнем моря.

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Лошади Пржевальского в Чернобыле

Несмотря на то, что лошади Пржевальского считаются вымирающим видом и их почти невозможно увидеть в дикой природе, это животное смогло прижиться в Чернобыле.

В 1998 году животных привезли в зону отчуждения в качестве эксперимента, так как огромная часть территории стала заповедником, где запрещена охота.

Здесь дикие звери не только смогли прижиться, но и начали давать потомство.

Сейчас в Чернобыле насчитывается больше сотни лошадей Пржевальского.

За время эксперимента ученые выяснили, что на диких коней не влияет радиация, и они способны приносить здоровое потомство. При этом их пищеварительная система способна полностью выводить радионуклиды из организма.

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История открытия вида

Своим названием лошади обязаны российскому ученому Николаю Михайловичу Пржевальскому. В 1879 году он проводил экспедицию по Центральной Азии. Возвращаясь домой, на китайско-российской границе в качестве подарка получил от торговца шкуру и череп животного, которого ранее не видел.

Впоследствии Пржевальский отправил материл на исследование в Санкт-Петербург в Зоологический музей, где выяснилось, что этот вид животного еще не был открыт.

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Чем лошади Пржевальского отличаются от "домашней лошади"?

Лошади Пржевальского не просто так считаются прародителями современных домашних лошадей. Причина в "лишних" хромосомах.

Все известные виды ныне живущих и вымерших представителей этого семейства имеют не более 64 хромосом, а у этого удивительного животного их 66. Есть версия, что этот вид не относится к лошадям, но особое название ему еще не придумали.

К примеру, у лошади обыкновенной 64 хромосомы, у азиатского осла – 54, у зебры – 46.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему исчезли лошади Пржевальского?

В последний раз в дикой природе лошадей Пржевальского видели в 1969 году в степях Монголии.

Их вымирание связно с сильными морозами и буранами, которые случились в 1944-1945 годах. Кроме того, в то время бушевал голод из-за войны, и на лошадей Пржевальского велась охота. После этого численность животных так и не восстановилась.

Выращивать в неволе зверей, которых не существует в природе, можно, но проблематично, потому что невозможно обеспечить разнообразие популяции.

Из-за небольшой территории заповедников животные теряют способность к размножению. В дикой природе кони Пржевальского ежедневно пробегали около сотни километров.

© Фото: commons.wikimedia/Пресс-служба Президента РФ

Программы по восстановлению популяции лошадей Пржевальского

Лошадь Пржевальского занесена в Красную книгу и имеет высочайший статус редкости – нулевой. Этот вид – один из приоритетных в программе по восстановлению популяции.

Ряд стран принимает меры для того, чтобы число этих удивительных животных стало больше.

В 1992 году в Монголии началась программа по реинтродукции лошадей Пржевальского, то есть животных, выращенных в заповедниках, выпускали в дикую природу.

Одно из основных мест, где в неволе выращивают этот редкий вид, – Пражский зоопарк. В скором времени оттуда в степи Казахстана будут привезены несколько десятков лошадей.

Также восстановлением популяции лошадей Пржевальского занимаются в Оренбургской области, Крыму и в заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области, который в СССР считался крупнейшим центром по выращиванию этого исчезающего вида.

Сейчас в мире насчитывается около двух тысяч особей лошадей Пржевальского, что дает надежду на возрождение популяции диких скакунов.