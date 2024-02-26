Лошади Пржевальского прилетят в Казахстан летом на военном самолете

Проект по возвращению лошади Пржевальского в естественную среду обитания в скором времени стартует в Казахстане. Летом первых животных привезут в казахские степи из Чехии и Германии.

Несколько лошадей Пржевальского доставят в Казахстан из Чехии и Германии летом, детали рассказали в Минприроды РК. Перелет состоится в рамках проекта "Возвращение диких лошадей". Два военных самолета доставят 8 лошадей в Аркалык 2 июня.

Как рассказал глава Пражского зоопарка Мирослав Бобек, популяцию редких лошадей удалось восстановить в Монголии, и теперь Астана предложила реинтродуцировать редкий вид и в Казахстане.

"В наших планах в течение следующих пяти лет перевезти в степь Алтын Дала около 40 лошадей"

– Мирослав Бобек

Проект возвращения диких лошадей в степи реализуется в соответствии с меморандумом, который был заключен 24 апреля прошлого года. Животных выпустят на волю в резерват Алтын Дала, созданный в 2012 году. Но сначала они год проведут в Центре реинтродукции диких копытных. Там же ведется реинтродукция кулана.

О лошади Пржевальского

Напомним, лошадь Пржевальского – это дикая лошадь, которая жила в азиатских степях. Она полностью пропала из дикой природы в середине прошлого века. Однако вид был успешно восстановлен человеком. Сейчас лошади Пржевальского живут в зоопарках и заповедниках по всему миру, они были возвращены в дикую природу и процветают сейчас в Монголии.

Лошадь Пржевальского отличается от домашней лошади не только внешностью (приземистость, большая голова, толстая шея, короткие ноги, стоячая грива, хвост с длинными волосами только на конце), но и большим количеством хромосом.