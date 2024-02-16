В Крым переедут бизоны, зебры и лошади Пржевальского

Зоопарки Крыма пополняться животными из заповедника в Херсонской области. По программе взаимного обмена в Крым переедут зебры, бизоны и лошади Пржевальского.

В зоопарках Крыма "Сказка" и "Тайган" в скором времени можно будет увидеть бизонов, зебр и лошадей Пржевальского. Их доставят из заповедной зоны "Аскания-Нова" , расположенного в Херсонской области, по программе взаимного перевоза животных.

Глава парка "Тайган" Олег Зубков рассказал, что сейчас проект находится в режиме подготовки документов.

"Аскания-Нова" очень нуждается в помощи российских властей, губернатора и всех неравнодушных людей. Существенно подорвана материально-техническая база. Парк "Тайган" и ялтинский заповедник "Сказка" имеют сегодня достаточно сил и средств для того, чтобы подставить плечо этому биосферному заповеднику. Будем, конечно, помогать им"

- Олег Зубков

Отмечается, что в заповедную зону в Херсонской области будут отправлены птицы - краснокнижные дрофы, редкие сипы крымские, грифы, пеликаны и венценосные журавли.

Всего будет перевезено 15 особей.