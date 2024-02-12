Крымск на Кубани получит обновленную набережную

Власти Кубани пошли навстречу жителям Крымска на Кубани и решили привести в порядок набережную реки Адагум, протекающей через город: уже осенью здесь появятся игровые площадки для детей и спортивные тренажеры для их родителей.

В городе Крымск на Кубани нынешней осенью будет полностью реконструирована набережная реки Адагум, рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Уверен, обновленная набережная станет любимым местом для семейного отдыха. Именно такими - комфортными и благоустроенными - мы стремимся сделать общественные пространства во всех городах и районах края. Всего же до конца этого года планируем благоустроить 104 зеленые зоны - парки, скверы, набережные, дворы"

- Вениамин Кондратьев

Показательно то, что проект реконструкции победил в рейтинговом голосовании, в котором принимали участие сами жители города, передает "АиФ-Юг".

Уже нынешней осенью все горожане – от мала до велика - смогут отдохнуть на обновленной набережной: для маленьких здесь появятся игровые площадки, а для взрослых – тренажеры в спортивной зоне, причем все они будут местного производства. Не будут забыты и любители спокойного отдыха и пеших прогулок – у них появятся комфортные места с навесами, смотровой площадкой и видовым амфитеатром.

Освежат и зеленую зону набережной, а ее декоративное ограждение, отделка беседок и территории будет из натурального дерева, - пообещал губернатор.