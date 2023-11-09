Цветущая субтропическая весна: стоит ли ехать в межсезонье в Сочи?

Сочи весной – настоящее буйство красок и цветов. В горах все еще не сошел снег, а на побережье уже вовсю цветут первоцветы и распускаются деревья. Март, апрель, май в Сочи – время, когда нет сильной жары, но уже достаточно тепло, чтобы отдохнуть от затяжной зимы.

Весна в Сочи теплая и мягкая. В марте, апреле и мае можно застать субтропики во всей их красе. Сочная, ароматная и благоухающая сочинская весна – то, что надо после затяжной морозной зимы.

В это время года можно в Сочи можно побывать сразу в трех климатических зонах. В горных районах все еще сохраняется снежный покров и бывает по-зимнему холодно.

В центре города можно застать весеннее буйство цветов, а на побережье в теплые солнечные дни воздух может прогреться почти до летних значений.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Что посмотреть в Сочи весной?

В конце февраля и начале марта весь Сочи превращается в один большой цветущий сад. Хотя первоцветы здесь можно застать уже в начале февраля, а мимоза может зацвести в январе и даже в конце декабря.

Но самый пик цветения приходится на середину марта, когда начинает распускаться магнолия.

Посмотреть на буйство субтропической весны можно в городских парках:

парк "Дендрарий";

парк "Южные культуры";

парк "Ривьера Сочи".

© Фото: администрация Сочи

Где лучше отдохнуть в Сочи весной?

Горнолыжные курорты

Приехать в Сочи и не побывать в горах – непростительное упущение. Весна на горнолыжных курортах Сочи – одно из самых лучших времен года. Здесь все еще достаточно снега для полноценного катания, но уже нет большого количества туристов, а цены на подъемники и прокат снаряжения более приемлемые относительно зимы.

Благодаря солнечной погоде в это время года, температура воздуха в горах становится комфортнее, а фотографии на фоне заснеженных гор и искрящегося на солнце снега будут долго напоминать об отдыхе в Сочи.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Водопады Сочи

Весна – лучшее время года для поездок на водопады.

Снег в горах уже начинает активно таять, тем самым питает горные ручьи и реки, которые, преодолевая крутые пороги, превращаются в водопады. В отличие от летнего сезона, когда многие водопады начинают пересыхать, весной потоки воды только набирают свою мощь.

Сочинские водопады, которые стоит посетить весной:

Агурские водопады;

Змейковские водопады;

водопад Медвежий;

водопад Поликаря;

33 водопада;

парк водопадов Менделиха;

водопад Пасть дракона.

© Фото: Ольга Андронова/ "Вестник Кавказа"

Имеретинский курорт

Весна в Сочи – отличное время, чтобы посетить Имеретинский курорт, Адлер и Сириус. Главная достопримечательность этого места – Олимпийский парк.

В 2024 году Сочи отмечает десятилетний юбилей зимних игр. К знаменательному событию был создан туристический маршрут, который включил в себя все основные объекты Олимпиады. Особенно приятно пройтись по маршруту весной, когда жара еще не настигла черноморское побережье, а холода уже отступили.

© Фото: Ольга Андронова/ "Вестник Кавказа"

Когда лучше ехать в Сочи весной?

Отдых в Сочи в марте

Март в Сочи – это пик ароматного цветения. Распускается магнолия, плодовые деревья, японская айва, ирисы и тюльпаны Солнце уже начинает прогревать воздух до +20 градусов. Это время больше всего подходит для неспешных прогулок по набережной курорта.

Весенние морские закаты лучше всего наблюдать с возвышенности. Например, одно из излюбленных мест туристов – башня на горе Ахун. В марте здесь все еще нет большого количества посетителей, и живописными пейзажами можно наслаждаться в умиротворенной обстановке.

В марте все еще можно покататься на лыжах и сноуборде на горнолыжных курортах Сочи.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Отдых в Сочи в апреле

Середина весны в Сочи ознаменована еще большим буйством флоры субтропиков. В этом месяце в Сочи начинает распускаться белая и розовая японская сакура, которой можно полюбоваться в парке "Ривьера". Там же расцветают розарии с розами.

В парке "Южная культура" в апреле расцветает камелия и магнолия Суланжа, цветы которой имеют нежно-розовый оттенок.

© Фото: commons.wikimedia

Отдых в Сочи в мае

Самый теплый месяц весны в Сочи – это май. Если хочется насладиться теплом и при этом избежать толп туристов, то лучше всего это сделать в середине или конце мая, потому что в начале месяца на курорт стекаются туристы, которые желают отдохнуть во время майских праздников.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Можно ли купаться в Сочи в мае?

Нет, в мае море еще не успевает прогреться, несмотря на достаточно теплую погоду. Но для того, чтобы провести с удовольствием время, не обязательно быть авантюристом и совершать заплыв в холодной воде. В мае в Сочи начинается морская навигация, и это отличный повод устроить морскую прогулку.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Погода в Сочи весной

Погода в начале весны в Сочи бывает переменчивая, хотя теплые дни с температурой воздуха до +15 случаются уже в феврале.

В марте на море может происходить шторм и дуть сильный ветер, поэтому не лишним будет захватить с собой в поездку непромокаемую куртку и зонт.

В целом, температура в Сочи в марте может подниматься днем до +11 градусов.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

В апреле все также могут случаться дожди и шторм, но температура значительно выше, в среднем до +13 градусов днем и +8 ночью. Море все еще холодное, и если есть желание поплавать, то для отдыха в Сочи в апреле стоит выбрать отель с крытым бассейном.

Многие туристы для отдыха в Сочи весной предпочитают май. Во-первых, из-за длинных майских выходных. Во-вторых, потому что погода становится наиболее комфортной – нет сильной жары, дожди и шторм отступают. Ближе к концу мая температура воздуха днем может прогреваться до +24 градусов. Вода в море в мае также остается холодной для купаний – +16 градусов. Хотя некоторых туристов это не останавливает, и купальный сезон открывается досрочно.

В мае в Сочи уже достаточно комфортно для летней одежды. Не стоит забывать про головные уборы, чтобы избежать солнечного удара.

© Фото: администрация Сочи

Стоит ли ехать весной в Сочи?

Вот несколько плюсов отдыха на курорте в это время года:

распускаются деревья и цветы – город превращается в один большой цветущий и благоухающий сад;

уже достаточно тепло, но нет сильной жары, как летом;

туристов значительно меньше по сравнению с летом;

цены на проживание и услуги ниже, чем летом и в новогодние праздники;

снежный покров в горах все еще позволяет кататься на лыжах;

водопады из-за таяния снегов становятся полноводными, и их можно увидеть во всей красе именно весной.

© Фото: администрация Сочи