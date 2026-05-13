США могут снова ослабить санкции против российской нефти – СМИ

Американские СМИ сообщают, что в Белом доме рассматривают возможность снова ослабить ограничения на покупку российских нефти и нефтепродуктов.

Соединенные Штаты могут вновь ослабить рестрикции на покупку российских энергоресурсов, пишет информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что администрация американского президента Дональда Трампа пока что не продлила временное выведение части российской нефти из-под санкций, но общая экономическая напряженность может заставить ее это сделать.

Также, этому может способствовать сложная ситуация на нефтяном рынке и перебои поставок.

Как сообщили источники, Индия и другие азиатские страны добиваются продления послаблений, поскольку всерьез опасаются роста цен на нефть на фоне ее дефицита.