В Кремле назвали позитивным стремление ЕС к диалогу с РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "очень хорошим" то, что в Брюсселе начали рассуждать о необходимости возобновления прямых контактов с Москвой.

Он отметил, что такие тенденции в Брюсселе "очень хороший" знак для дальнейшего развития событий, особенно по тематике украинского урегулирования.

"Вот это активное обсуждение этой темы (диалога с Россией - прим. ред.), сдвиг, что "когда-то нам как-то придется с русскими говорить", - это хорошо"

— Дмитрий Песков

Также представитель Кремля подчеркнул в интервью "Вестям", что российская сторона отдает предпочтение бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру в качестве переговорщика с Москвой.