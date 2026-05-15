Шавкат Мерзиеев прибыл в Баку

Президент Узбекистана Шавкат Мерзиеев по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева приехал в Баку с рабочим визитом, который пройдет 17-18 мая.
Согласно официальному сообщению, он примет участие на Саммите лидеров 13-й сессии Всемирного форума по урбанизации.
Кроме того, в ходе визита Шавкат Мерзиеев проведет ряд встречь и переговоров с другими участниками международного форума.
Напомним, сегодня в Баку стартует WUF13. Международный форум посвящен вопросам устойчивого развития городов, обеспечению доступным жильем, а также повышению качества городской среды.