Вестник Кавказа

Казахстан передал гуманитарную помощь Ирану

Казахстан передал гуманитарную помощь Ирану
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иран получил гуманитарный груз из Казахстана. В Исламскую Республику несколькими десятками вагонов доставили медицинские изделия и продовольствие.

Казахстан доставил гуманитарную помощь в Иран по поручению президента страны Касыма-Жомарт Токаева. Об этом информирует МИД РК.

Согласно информации, груз был передан Иранскому обществу Красного Полумесяца на железнодорожной станции "Серахс". Его доставили на 30 вагонах.

Далее гуманитарную помощь привезут в Тегеран, где ее распределят между соответствующими учреждениями.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
660 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.