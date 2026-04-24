Казахстан передал гуманитарную помощь Ирану

Иран получил гуманитарный груз из Казахстана. В Исламскую Республику несколькими десятками вагонов доставили медицинские изделия и продовольствие.
Казахстан доставил гуманитарную помощь в Иран по поручению президента страны Касыма-Жомарт Токаева. Об этом информирует МИД РК.
Согласно информации, груз был передан Иранскому обществу Красного Полумесяца на железнодорожной станции "Серахс". Его доставили на 30 вагонах.
Далее гуманитарную помощь привезут в Тегеран, где ее распределят между соответствующими учреждениями.