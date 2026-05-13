В МИД Ирана призвали к реформированию Совбеза ООН

Аббас Аракчи, выступая на саммите глав МИД стран БРИКС, выступил за коренное реформирование Совбеза ООН в организацию, которая будет отвечать интересам всех стран мира.

Глава иранской дипломатии Аббас Аракчи заявил, что власти страны намерены продвигать идею реформирования международных организаций, включая Совбез ООН. По словам Аракчи, это необходимо для организации нового миропорядка, который будет отвечать интересам всех участников мировой политики.

"Принцип неприменения силы как ключевой и основополагающий принцип Устава ООН и достижение человечества, выработанное через горький опыт мировых войн, сегодня сталкивается с серьезным вызовом со стороны США"

– Аббас Аракчи

Слова Аракчи прозвучали на совещании глав МИД стран БРИКС.

По словам главы иранского ведомства, Тегеран стремится не к декоративному реформированию организаций, а к перераспределению властных полномочий. Как отметил Аракчи, Иран намерен создать такую структуру, которая будет представлять интересы всех стран и континентов, а не только избранной группы держав, проводящих агрессивную политику.