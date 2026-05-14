Москва и Баку развивают сотрудничество по широкому кругу вопросов – Алексей Оверчук

Зампред правительства РФ рассказал о текущем уровне развития взаимодействия с Азербайджаном в различных сферах. Алексей Оверчук подчеркнул, в частности, что Москва и Баку активно работают над созданием транспортно-лингвистического коридора Север – Юг.

Россия и Азербайджан занимаются развитием сотрудничества в транспортно-логистической сфере, сельском хозяйстве, производстве. Об этом заявил 15 мая вице-премьер РФ Алексей Оверчук, выступая на полях форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".

"У нас очень хорошо развивается сотрудничество в области создания транспортно-лингвистического коридора Север - Юг, на территории Азербайджана осуществляется модернизация железной дороги. Только что мы обсуждали вопросы развития автомобильных перевозок"

– Алексей Оверчук

Заместитель председателя российского правительства подчеркнул, что в Азербайджане традиционно присутствуют российские производители автомобилей, сельхозтехники и медицинских препаратов.

"Развивается сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Есть российские инвестиции в виноградарство и виноделие Азербайджана. Очень широкое сотрудничество, поэтому выделить что-то одно неправильно, все очень важно"

– вице-премьер РФ

Напомним, 15 мая в Казани прошла встреча вице-премьеров России и Азербайджана Алексея Оверчука и Шахина Мустафаева. Одной из обсуждаемых тем стали экономические отношения Москвы и Баку.